Хирурги во Франции вырастили женщине новый нос на руке. Затем его успешно пересадили на лицо.

Пациентка из Тулузы в 2013 году потеряла значительную часть носа после лечения рака полости носа с помощью радиотерапии и химиотерапии.

Женщина испытала неудачную попытку реконструировать нос с помощью пересадки кожного лоскута и испытывала трудности с ношением лицевых протезов. Однако, благодаря революционной процедуре, ей на предплечье вырастили новый нос и пересадили на лицо.

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Изготовленный по заказу биоматериал, который использовался вместо хряща, был впервые напечатан на 3D-принтере в форме на основе изображений носа пациентки, полученных до лечения рака. Затем структуру имплантировали в предплечье женщины, где на биоматериале наращивали кожу, взятую с ее виска.

В сентябре после двух месяцев “выращивания носа” на руке его пересадили на лицо. С помощью микрохирургии врачи соединили кровеносные сосуды. Медики отмечают, что пациентка чувствует себя очень хорошо после операции.

Хирургическое вмешательство было проведено командами хирургов из Университетской больницы Тулузы и Института Клавдия Рего в Институте рака Университета Тулуза-Онкополе. В больнице отметили:

– Такой тип реконструкции никогда раньше не проводился на таком хрупком и плохо васкуляризованном участке.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству медиков с бельгийским производителем медицинских устройств, специализирующихся на реконструкции костей. Эта новая техника также позволяет преодолеть определенные ограничения, связанные с другими техниками.

Источник: CHU de Toulouse

Фото: CHU de Toulouse