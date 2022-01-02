Во Франции женщины в возрасте до 25 лет могут получать бесплатные контрацептивы

Во Франции с 1 января 2022 года женщины до 25 лет имеют возможность получать бесплатные средства контрацепции благодаря медицинскому страхованию.

Среди них – таблетки, противозачаточные пластыри, внутриматочные спирали и другие методы, воздействующие на стероидные гормоны. По данным иностранных СМИ, ранее противозачаточные препараты могли получить только несовершеннолетние девушки.

В сентябре 2021 года провели опрос, согласно результатам которого подавляющая часть девушек и женщин отказываются от контрацепции по финансовым причинам.

Таким способом правительство Франции намерено усилить права женщин и преодолеть бедность среди молодежи. Уже ряд государств предоставил такую ​​возможность своим гражданам.

Несколько европейских стран, включая Бельгию, Германию, Нидерланды и Норвегию, сделали контрацепцию бесплатной для подростков.

Кроме того, Великобритания предоставляет всем гражданам возможность получить несколько средств контрацепции бесплатно.