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Во Франции женщины в возрасте до 25 лет могут получать бесплатные контрацептивы

2 января 2022, 18:04
Юля Захарченко редактор ленты
Во Франции женщины в возрасте до 25 лет могут получать бесплатные контрацептивы
Источник: Pexels

Во Франции с 1 января 2022 года женщины до 25 лет имеют возможность получать бесплатные средства контрацепции благодаря медицинскому страхованию.

Среди них – таблетки, противозачаточные пластыри, внутриматочные спирали и другие методы, воздействующие на стероидные гормоны. По данным иностранных СМИ, ранее противозачаточные препараты могли получить только несовершеннолетние девушки.

В сентябре 2021 года провели опрос, согласно результатам которого подавляющая часть девушек и женщин отказываются от контрацепции по финансовым причинам.

Таким способом правительство Франции намерено усилить права женщин и преодолеть бедность среди молодежи. Уже ряд государств предоставил такую ​​возможность своим гражданам.

Несколько европейских стран, включая Бельгию, Германию, Нидерланды и Норвегию, сделали контрацепцию бесплатной для подростков.

Кроме того, Великобритания предоставляет всем гражданам возможность получить несколько средств контрацепции бесплатно.

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Источник
France24
Теги
вагітність , Медичне страхування , права жінок , Франция
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