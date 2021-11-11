Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о начале пятой волны коронавируса. Об этом он объявил в эфире местного телевидения.

Вместе с тем, министр выразил надежду, что страна сможет справиться с восстанавливающейся эпидемией.

– Большое значение имеет то, что мы массово вакцинированы, поэтому сможем преодолеть эту волну, – заметил он.

Глава ведомства предполагает, что о вакцинации детей до 12 лет говорить рано.

– Решения до конца 2021 года или в начале 2022 года не будет, – отметил Оливье Веран.

Пообещал министр сообщить общественности, будут ли ревакцинировать людей до 50 лет.

– Исследования покажут нам, снижается ли уровень защиты, который предоставляет вакцина, в зависимости от возраста, – подчеркнул он.

Как только результаты засвидетельствуют это, уверяет министр, лицам до 50 лет предложат ревакцинацию.

За прошедшие сутки во Франции коронавирусом заболели 11 883 человека, 33 не смогли преодолеть болезнь.

В больницах находятся 6 906 пациентов, накануне их количество составило 6 851.

В реанимационных отделениях лечат 1 154 человека.

Источник: Le Figaro