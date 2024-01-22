Как сообщил пресс-секретарь 64-летней Сары Фергюсон, у герцогини Йоркской обнаружили агрессивную форму рака кожи через несколько месяцев после того, как у нее диагностировали рак молочной железы.

— После того, как этим летом ей поставили диагноз ранней формы рака молочной железы, у Сары, герцогини Йоркской, теперь диагностирована злокачественная меланома, — говорится в сообщении.

Одна из родинок оказалась раковой

По словам представителя герцогини, ее дерматолог попросил удалить и проанализировать несколько родинок одновременно с реконструктивной операцией после мастэктомии, и одна из них была идентифицирована как раковая.

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Представитель добавил, что диагноз тревожный, но Сара остается в приподнятом настроении, проходит дальнейшее обследование, чтобы убедиться, что это было обнаружено на ранних стадиях.

Проблемы со здоровьем у короля Чарльза

По данным Букингемского дворца, эта новость появилась через несколько дней после того, как король Чарльз должен был лечь в больницу для лечения увеличенной простаты.

— Как и тысячи мужчин каждый год, король лечился от увеличенной простаты. Публичные выступления короля будут отложены на короткий период восстановления, — сообщили во дворце.

Принцесса Уэльская выздоравливает

В тот же день было объявлено, что невестка короля Чарльза, принцесса Уэльская, выздоравливает после успешной плановой операции на брюшной полости. Сообщается, что Кэтрин останется в больнице от 10 до 14 дней. Все ее публичные выступления до Пасхи также были отменены.