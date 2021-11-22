В главной мечети Украины Ар-Рахма 23 ноября в 11:00 открывается пункт вакцинации от коронавируса. Он будет работать каждый день.

Мечеть расположена в Киеве по ул. Лукьяновская, 46.

Центр будет работать ежедневно с 9 до 16 часов. Получить прививку от Covid-19 смогут все желающие от 18 лет, а также подростки в возрасте 12+ при наличии у них всех необходимых прививок согласно календарю профилактических прививок.

Киевская соборная мечеть Ар-Рахма является одной из самых больших мечетей в Европе. Находится она в историческом месте Киева под названием Татарка. Это район, в котором издавна жили мусульмане.

Мечеть – часть комплекса, в который входят также медресе, минарет и офис Духовного управления мусульман Украины.

Исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения смоделировали возможный вариант Covid-19, сочетающий в себе характерные признаки уже известных коронавирусных штаммов, в том числе и Дельта-вариант. Новый вариант Covid-19 может оказаться более заразным и способным спровоцировать еще более тяжелую пандемию с большим количеством повторных и прорывных инфекций.