Новости На пульсе Медогляд Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

В главной мечети Украины открывается пункт вакцинации от Covid-19

22 ноября 2021, 14:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
В главной мечети Украины открывается пункт вакцинации от Covid-19
Источник: Depositphotos

В главной мечети Украины Ар-Рахма 23 ноября в 11:00 открывается пункт вакцинации от коронавируса. Он будет работать каждый день.

Мечеть расположена в Киеве по ул. Лукьяновская, 46.

Центр будет работать ежедневно с 9 до 16 часов. Получить прививку от Covid-19 смогут все желающие от 18 лет, а также подростки в возрасте 12+ при наличии у них всех необходимых прививок согласно календарю профилактических прививок.

Киевская соборная мечеть Ар-Рахма является одной из самых больших мечетей в Европе. Находится она в историческом месте Киева под названием Татарка. Это район, в котором издавна жили мусульмане.

Читайте также:
вакцтнаціяВакцинировать нужно всех: во Львове планируют прививать от Covid-19 бездомных

Мечеть – часть комплекса, в который входят также медресе, минарет и офис Духовного управления мусульман Украины.

Исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения смоделировали возможный вариант Covid-19, сочетающий в себе характерные признаки уже известных коронавирусных штаммов, в том числе и Дельта-вариант. Новый вариант Covid-19 может оказаться более заразным и способным спровоцировать еще более тяжелую пандемию с большим количеством повторных и прорывных инфекций.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка