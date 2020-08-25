Исследователи из Гонконгского университета впервые подтвердили случай повторного заражения коронавирусом.

Они обнаружили Covid-19 у 33-летнего мужчины через четыре с половиной месяца после первого инфицирования. Кроме того, когда пациент заболел впервые, то у него были легкие симптомы, сейчас же их нет.

Повторное заражение у больного подтвердили, когда он вернулся из Испании.

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В ходе исследования ученые обнаружили, что второй штамм вируса несколько отличается от первого. Но он совпадает с тем, который наблюдался в Европе в июле-августе.

О вероятности повторного заражения Covid-19 уже сообщали врачи США, но это не было подтверждено официальными исследованиями.

Также в июле в Тернопольской области мужчина заболел коронавирусом третий раз. Весной этого года о повторном заражении Covid-19 сообщали в Ивано-Франковске.

Источник: The New York Times