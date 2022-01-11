В Греции власти разрешили гомосексуальным и бисексуальным мужчинам быть донорами крови.

Минздрав страны своим приказом утвердил новую форму, которую необходимо заполнить потенциальным донорам крови.

Этот документ исключает запрет на право сдавать кровь мужчинам, имеющим однополые сексуальные отношения.

Форма, которую заполнялась ранее потенциальными донорами крови содержала положение о том, что мужчина не может быть донором крови, если он хотя бы раз с 1977 года вступал в половую связь с другим мужчиной.

В Украине кровь могут сдать люди в возрасте от 18 до 65 лет и весом не менее 50 кг. Доноры обязательно иметь хорошее самочувствие и желание помочь больному человеку. Чтобы стать донором, нужно пройти медицинское обследование перед сдачей крови и не иметь противопоказаний, с которыми можно ознакомиться на сайте Минздрава.

Источник: Минздрав Греции