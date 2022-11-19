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В Грузии начался сезон гриппа: большинство случаев – гонконгский

19 ноября 2022, 16:13
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
грипп
Источник: Depositphotos

За последние две недели в Грузии значительно увеличилось число случаев заболевания гриппом, сказал Иванэ Чхаидзе, главный врач Центральной детской больницы имени Иашвили, сообщают Новости Грузии.

Он предположил, что ноябрь, декабрь и особенно декабрь-январь станут пиком активности гриппа.

По словам медика, в Грузии циркулирует вирус H3N2, также есть случаи распространения H1N1.

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– Распространение гриппа в этом году в Грузии началось очень рано, – сказал врач.

В то же время врачи ждут и распространения штамма коронавируса Омикрон. Медики предупреждают, что схема лечения гриппа и коронавируса – разная, поэтому важна диагностика с самого начала.

Как и от коронавируса, от гриппа убережет прививка, напоминают врачи.

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Эксперты из Северо-Восточного университета утверждают, что, учитывая раннее начало сезона гриппа в этом году, лучшее время для вакцинации – прямо сейчас. Кто получит прививку от гриппа в ближайшие дни, будет иметь определенную защиту от инфекции до многолюдного празднования Рождества и Нового года.

Источник: Новости Грузии

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