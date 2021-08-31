Во Львове граждан будут вакцинировать от коронавируса в университете, общежитиях и во время фестиваля.

Об этом сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

— Мобильные пункты вакцинации появятся в главном корпусе и общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко, вакцинироваться там смогут студенты и преподаватели, — отметил Андрей Москаленко.

По его словам, пункты заработают с пятницы, 3 сентября 2021 года.

Кроме того, в субботу, 4 сентября, прививки от коронавируса смогут получить посетители фестиваля Молодвиж на FESTrepublic.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. Первыми прививки получили медики, военнослужащие, педагоги. С июля иммунизироваться могут все граждане страны старше 18 лет.

Минздрав разрешил делать прививки беременным. А также детям — в отдельных случаях, которые, например, имеют сопутствующие заболевания или выезжают за границу для постоянного проживания, на учебу или для участия в международных соревнованиях.

Источник: Андрей Москаленко