Во Львове граждан будут вакцинировать от коронавируса в университете, общежитиях и во время фестиваля.
Об этом сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
— Мобильные пункты вакцинации появятся в главном корпусе и общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко, вакцинироваться там смогут студенты и преподаватели, — отметил Андрей Москаленко.
По его словам, пункты заработают с пятницы, 3 сентября 2021 года.
Кроме того, в субботу, 4 сентября, прививки от коронавируса смогут получить посетители фестиваля Молодвиж на FESTrepublic.
Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. Первыми прививки получили медики, военнослужащие, педагоги. С июля иммунизироваться могут все граждане страны старше 18 лет.
Минздрав разрешил делать прививки беременным. А также детям — в отдельных случаях, которые, например, имеют сопутствующие заболевания или выезжают за границу для постоянного проживания, на учебу или для участия в международных соревнованиях.
Источник: Андрей Москаленко