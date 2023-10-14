Министерство здравоохранения начало проверку Харьковской областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), председатель которой посоветовала воину Дмитрию Олейнику для повышения группы инвалидности отрезать изуродованную на фронте ногу.

В ведомстве заявили, что после проверки, которая будет проводиться в рамках решения СНБО о правомерности выводов МСЭК об установлении инвалидности, вынесут конкретные решения.

Там отметили, что каждый, кто будет пытаться унизить героев, каждый, кто к своей должности и полномочиям добавляет пренебрежительное отношение и коррупционную составляющую, будет жестко наказан.

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— Группа инвалидности — не предмет для торговли. Есть четкие критерии, по которым она устанавливается, — подчеркнули в Минздраве.

История военного Дмитрия Олейника, который был ранен в феврале 2022 года во время обороны Харькова, бурно обсуждается в соцсетях после того, как он обнародовал результаты своего визита в МСЭК по поводу установления группы инвалидности.

По словам бойца, председатель комиссии с насмешкой заметила, что он мог бы получить не III, а II группу инвалидности, если бы ему ампутировали травмированную ногу.

Олейник заявил, что председатель областной МСЭК сказала ему: Зачем ты оставлял свою ногу? Надо было, чтоб ее отрезали, и была бы II группа.

— Это как надо относиться к военным, к выводам киевских клиник о том, что правая нога потеряла свою функциональную способность и является биопротезом, — с возмущением написал Олейник.

По его словам, Харьковская областная МСЭК живет по собственным законам, а также боец намекнул на коррупцию.

Военный также добавил, что уже перенес 15 операций, и призвал уволить главу комиссии, а вместо нее назначить ветерана.

В Минздраве выяснили, что почти год назад военнослужащему Дмитрию Олейнику установили III группу инвалидности. Из-за увольнения из рядов Вооруженных сил Украины в начале августа его документы поступили в Харьковскую МСЭК №3 — повторно.

Правомерность отказа Олейнику в повышении группы инвалидности, тщательно проверят.

В Минздраве также напомнили, что в 2025 году МСЭК вообще будут ликвидированы, а подходы к проведению экспертизы существенно изменятся. И группы инвалидности просто отменят.

Фото: Дмитро Олійник