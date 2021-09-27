В Харькове фиксируется значительное ухудшение ситуации с коронавирусом, 90% коек, которые были заранее выделены для оказания медицинской помощи больным, заняты. Поэтому некоторых пациентов могут везти в больницы районов области.

Об этом сообщил директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов.

— Заполненность сейчас больниц в Харькове — 90%. То есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, люди могут и направляются в зависимости от свободных коек в дополнительные больницы (в районах области, — Ред.), — отметил Максим Хаустов.

По его словам, в регионе нет разделения на городские или областные учреждения, в базе — 13 больниц, у всех у них есть разрешение Минздрава для лечения больных с коронавирусом.

В то же время в списке опорных больниц Харькова — шесть медучреждений.

В сентябре значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом в Украине. Поэтому регионы попали в желтую зону карантина. Однако есть области, которым грозит оранжевая или даже красная, среди них и Харьковская.

Источник: Суспильне