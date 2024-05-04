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В Харькове во время ночной атаки Шахедов ранена 13-летняя девочка: пострадали руки, ноги, глаз ребенка

4 мая 2024, 16:52
Валентина Андрейко журналіст
зруйнований будинок

В ночь на 4 мая 13-летняя девочка получила ранения после атаки российских Шахедов в Основянском районе Харькова.

Ударной волной выбило окна

Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, россияне направили беспилотник на СТО, которое уже давно не работает. Здание находится вблизи дома, где живет девочка с семьей. Кровать ребенка была как раз возле окна. Взрывной волной выбило рамы и осколки стекла нанесли рваные раны девочке.

Пострадали руки и стопы ребенка, мелкие осколки застряли в правом глазу. Мать девочки, спавшая в другой комнате, получила ссадины на ноге.

Сейчас врачи оказывают помощь пострадавшему ребенку, по специальной методике вымывают мелкие осколки стекла из глаза.

— И это военное преступление россиян, как и все остальные, будет расследовано, — отметил начальник Следственного управления.

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Источник и фото: Сергій Болвінов

Теги
атака дронами Воєнні злочини Харьков
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