В ночь на 4 мая 13-летняя девочка получила ранения после атаки российских Шахедов в Основянском районе Харькова.

Ударной волной выбило окна

Об этом сообщил начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, россияне направили беспилотник на СТО, которое уже давно не работает. Здание находится вблизи дома, где живет девочка с семьей. Кровать ребенка была как раз возле окна. Взрывной волной выбило рамы и осколки стекла нанесли рваные раны девочке.

Пострадали руки и стопы ребенка, мелкие осколки застряли в правом глазу. Мать девочки, спавшая в другой комнате, получила ссадины на ноге.

Сейчас врачи оказывают помощь пострадавшему ребенку, по специальной методике вымывают мелкие осколки стекла из глаза.

— И это военное преступление россиян, как и все остальные, будет расследовано, — отметил начальник Следственного управления.

Источник и фото: Сергій Болвінов