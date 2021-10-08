В Харькове количество больных коронавирусом ежедневно растет. В 17-й городской больнице готовы развернуть дополнительные 30 коек для пациентов с Covid-19.

Об этом сообщил главный врач медучреждения Дмитрий Черепов после брифинга в городском совете. Однако в больнице не хватает персонала, чтобы эти койки обслуживать.

— Это дополнительно развернутые койки за счет только что отремонтированного отделения. Условия замечательные. Сейчас проходит монтаж кислорода, я ожидаю койки от поставщиков, и мы набираем бригады для трудоустройства, — отметил он.

Черепов утверждает, что в каждой бригаде должно быть три врача и девять медсестер и санитарок. Ищут анестезиологов, терапевтов, медсестер и младших медсестер. Сейчас в больнице принимают больных на 390 койках. После развертывания в больнице будет 420 коек для больных коронавирусом.

Это наибольшее количество коек среди городских больниц. Но также важно, чтобы возле больных были соответствующие специалисты, которые смогут им помочь.

Кроме того, в железнодорожной больнице №2 с 7 октября начали принимать пациентов, у которых диагностировали Covid-19. По словам главы Харьковской облгосадминистрации Михаила Черняка, там развернули 200 коек.

8 октября могут начать прием пациентов с коронавирусом больницы в Волчанске. Главный врач Волчанской больницы Константин Тищенко утверждает, что в Covid-отделении 50 коек. Из них 27 будет на потоковом кислороде.

Также 11 октября планируют открыть отделение для лечения больных коронавирусом в больнице в Изюме. Там планируют развернуть 160 мест, однако окончательная цифра пока неизвестна.

В Харькове с 10 октября введут новые карантинные меры, установленные для оранжевого уровня эпидемической опасности. Это связано с ухудшением ситуации с Covid-заболеваемостью в регионе.

Источник: Суспільне