В августе при исследовании воды из Основянского водоема в Харькове выделена культура патогенного холерного вибриона.

Это заставило ввести ограничения на купание и водопользование популярным среди горожан водоемом.

Харьковский ОЦКПХ МОЗ ежегодно с 1 июня по 30 сентября проводит мониторинг распространения холерного вибриона в воде открытых водоемов. В этом году уже исследовали 176 проб воды, и до сих пор возбудителя не обнаруживали.

Последняя тревожная находка сейчас проверяется на вирулентность культуры в Киеве, в референс-лаборатории особо опасных инфекций государственного учреждения Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В отличие от холерных, холероподобные вибрионы не являются возбудителями холеры, однако могут вызывать как единичные случаи, так и вспышки по типу пищевых токсикоинфекций.

Холероподобные вибрионы распространены в открытых водоемах, которые являются для них естественной средой обитания. Какой именно нашли в Харькове, покажет лабораторное исследование.

Пока не будет результата этого исследования, на Основянском водоеме запрещено отдыхать, купаться, ловить рыбу, забирать воду для хозяйственных целей или полива овощей.

Врачи напоминают, холера — острая кишечная инфекция, которая проявляется поносом, рвотой и приводит к нарушению водно-электролитного баланса. Очень быстро распространяется.

Чаще всего заражение происходит через воду, пищевые продукты (рыбу), загрязнение рук.

Источник: Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Фото: Сгенерировано ИИ