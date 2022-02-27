С чего начинается утро в Украине после 24 февраля 2022 года? На своем You Tube канале об этом рассказал доктор Евгений Комаровский.

— Доброе утро, выходной сегодня, зубки почистили? Рассказываю, как мы тут, — сказал доктор. — Утро у нас начинается с того что обзваниваем всех, кого не слышали и не видели ночью. Потому что всю ночь по погребам, бомбоубежищам и лесам. Связи нет.

Спрашиваем — живы — нет, когда долго не берут трубку, бьемся в истерике, продолжил врач.

— Только что успокаивал невестку, она разговаривала с дедом. Родным дедом, который живет в Брянске, — сказал Евгений Комаровский. — Так вот он ей рассказывал, что надо еще немножко потерпеть, и нас … доосвободят.

Комаровский еще поведал о том, что в Харькове горят “тигры” — русские танки. Причем, горят они классно!. Наши делают коктейль, называется “Бандеровский смузи” — вместо коктейля молотова. У нас война, ребята. Чистим зубки.

Украинские врачи оказывают медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается не только на своих рабочих местах, но и везде, где они находятся. Главный врач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова, волей судьбы оказавшаяся в столице, продолжает оставаться верной врачебному долгу.

Она осматривает и помогает людям в убежище, где приходится прятаться от обстрелов, а также покупает за свой счет лекарства, которые раздает нуждающимся в них.

Источник: Евгений Комаровский