В Херсоне в красной зоне резко возросло количество желающих вакцинироваться

Сейчас в Херсоне, где усилили карантин до красного уровня, резко выросли очереди к вакцинации против коронавируса.

Генеральный директор Херсонской городской клинической больницы им. Е. Карабелешу Алла Малицкая сообщила о том, что заведение проводит работу по вакцинации от начала кампании прививки.

— На сегодняшний день мы являемся лидерами в регионе, вакцинировано более 53 000 пациентов. Последняя неделя, особенно последние четыре дня — очень большой спрос на вакцинацию: если раньше мы вакцинировали 400-500 человек в день, то сегодня вакцинируем 800 и больше, — рассказала Малицкая.

Она отметила, что в больнице действуют три пункта вакцинации, из которых один работает без выходных, а остальные — шесть дней в неделю.

Малицкая заметила, что в течение всего лета медики работали в выходные, но, к сожалению, население пренебрегало рекомендациям, было очень много скептиков, которые сейчас стоят в очередях на вакцинацию.

Сейчас больница ведет переговоры об открытии дополнительных пунктов прививки.

Малицкая сказала, что к медикам обратились руководители одной из сетей строительно-хозяйственных супермаркетов, предложив свои услуги по открытию такого пункта.

До красного уровня епидбезопасности, кроме Херсонской области, которая уже попала в эту зону, подошли Донецкая, Житомирская, Сумская и Харьковская области, — отметил руководитель центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.