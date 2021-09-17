По состоянию на 07.00 17 сентября из Хмельницкой инфекционной больницы выписали всех детей, которых госпитализировали 9-10 сентября с подозрением на ротавирусную инфекцию.

Оперативные данные озвучили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Массовое заболевание детей в Хмельницком произошло в конце прошлой недели. На плохое самочувствие пожаловались более 90 учеников младшей школы.

У каждого второго ребенка была высокая температура, рвота и диарея.

Предварительной версией называли отравление, однако впоследствии ее отклонили, потому что дети ели в школьной столовой разные блюда в разное время. Тем более заболела и мать одного из школьников, которая не обедала в учебном заведении.

Впоследствии у трех из 16 пациентов областной инфекционной больницы обнаружили и коронавирус.

Областная лаборатория отобрала более 100 различных проб.

Экспресс-тесты не подтвердили ни сальмонеллы, ни кишечной палочки, ни ротавирусной инфекции.

По результатам лабораторных исследований стало известно, что массовое отравление детей в Хмельницком спровоцировал золотистый стафилококк. Его нашли в блюдах и на одежде работников.

16 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что после чрезвычайной ситуации возобновят внезапные проверки персонала учебных заведений.