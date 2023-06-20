Кабинет министров утвердил порядок отбора биологического материала у членов добровольческих формирований территориальных общин. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в понедельник, 19 июня.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

— Утвержден порядок отбора биологического материала у членов добровольческих формирований территориальных общин и его хранения, — говорится в сообщении.

Также областным, Киевской городской государственным администрациям (военным администрациям) поручено обеспечить организацию отбора биологического материала у членов добровольческих формирований территориальных общин в течение двух месяцев со дня вступления в силу соответствующего порядка.

Источник: Тарас Мельничук