Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

В Кабмине утвердили порядок отбора биоматериала у добровольцев из теробороны

20 июня 2023, 15:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
біоматеріал
Источник: Depositphotos

Кабинет министров утвердил порядок отбора биологического материала у членов добровольческих формирований территориальных общин. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в понедельник, 19 июня.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Читайте также:
хірурги, операціяЧтобы спасать жизни: Кабмин утвердил порядок взаимодействия ведомств в сфере посмертного донорства

— Утвержден порядок отбора биологического материала у членов добровольческих формирований территориальных общин и его хранения, — говорится в сообщении.

Также областным, Киевской городской государственным администрациям (военным администрациям) поручено обеспечить организацию отбора биологического материала у членов добровольческих формирований территориальных общин в течение двух месяцев со дня вступления в силу соответствующего порядка.

Источник: Тарас Мельничук

Теги
доброволець Кабінет міністрів Територіальна оборона
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь