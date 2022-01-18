В Казахстане фиксируется ухудшение ситуации с коронавирусом — за последний месяц заболеваемость выросла в 19,6 раза.

Об этом рассказала министр здравоохранения Ажар Гиниат.

— Заболеваемость коронавирусом за последний месяц возросла в 19,6 раза, репродуктивное число — в 2,1 раза, суточный объем тестирования коронавирусом увеличился в 3,5 раза и достиг 50 тыс. тестов в сутки, — сообщила Ажар Гиниат.

В то же время количество летальных случаев снизилось в 2,5 раза.

Рост заболеваемости повлиял на уровень госпитализаций — число пациентов в стационарах увеличилось в два раза, на амбулаторном уровне — в пять раз.

В то же время наихудшая ситуация с коронавирусом в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области.

Что касается обновленной статистики Covid-19 в Казахстане, то за сутки выявили 9 698 случаев болезни. Всего с начала пандемии вирус подтвердили у более 1 млн. 71 тыс. человек.

Ухудшение состояния фиксируется на фоне роста активности граждан страны за последний месяц.