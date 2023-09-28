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В кисте обнаружили зубы и волосы: на Волыни успешно прооперировали 16-летнуюю девушку

28 сентября 2023, 14:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики

Специалисты Нововолынской городской больницы удалили у 16-летней девушки кисту яичника, в которой обнаружили волосы, кожу и зубы.

Об этом пресс-служба больницы сообщила на своей странице в Facebook.

— Пациентка обратилась к детскому гинекологу с жалобами на боли внизу живота и отсутствие менструации. Также девушка заметила, что у нее увеличился живот, — говорится в сообщении.

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По словам медиков, во время УЗ-диагностики специалисты обнаружили кисту левого яичника, которую затем удалили лапароскопическим способом — через три прокола в брюшной стенке. 

Такой подход значительно сокращает период восстановления, дает косметический эффект и что важно – сохраняет репродуктивные функции организма, — отмечают специалисты.

По словам заведующей акушерско-гинекологическим отделением больницы Светланы Пиддубной, дермоедная киста формируется из остатков эмбриональной ткани, которая имеется в яичнике. Часто внутри кист находят волосы, зубы, кожу, жировую ткань. У детей такие патологии бывают крайне редко, уточнила врач.

Известно, что операция была проведена примерно полторы недели назад. Сейчас девушку выписали, ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Источник: Нововолынская горбольница

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