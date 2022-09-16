Жителям Кривого Рога раздают препараты для дезинфекции воды в колодцах, сообщил м инистр охраны здоровья Виктор Ляшко.

Представители Днепропетровского областного центра контроля и профилактики заболеваний проводят исследования воды в Кривом Роге для того, чтобы определить повлияло ли повышение уровня воды в реке Ингулец и дальнейшее подтопление части города на качество питьевой воды.

— Уже проведено 117 исследований питьевой воды для того, чтобы понять, повлияло ли увеличение потока воды на качество питьевой воды, и предотвратить возникновение инфекций кишечной группы, — сообщил Ляшко в эфире национального телемарафона в пятницу.

Он отметил, что представители областного центра также раздают горожанам препараты для дезинфекции воды в местных колодцах.

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Кроме того, Ляшко сообщил, что в Минздраве сейчас отрабатывают запуск бригад эпидпрофиля для того, чтобы “проводить дезинфекционные мероприятия в местах потенциального подтопления и не допустить распространения болезней в этой зоне”.

— Система готова реагировать на те вызовы, которые есть, заявил министр. — Но нужно понимать, что все время происходит перепрофилирование и переформатирование заведений здравоохранения, что не дает работать в плановом режиме.

От этого в первую очередь страдает большое количество украинцев, которые планировали то или иное оперативное вмешательство или плановую госпитализацию для решения проблем со здоровьем.