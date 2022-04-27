Китай подтвердил первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8. Но органы здравоохранения заявляют, что существует низкий риск распространения инфекции среди людей.

Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения Китая 26 апреля. Вирусом заразился четырехлетний мальчик из центральной провинции Хэнань. Медики обнаружили это после того, как у ребенка 5 апреля поднялась температура и были другие симптомы.

По данным комиссии, ребенок контактировал с курами и воронами, которых выращивали у него дома. Эксперты считают, что мальчик заразился непосредственно от птиц. В то же время не было обнаружено, что штамм обладает способностью эффективно заражать людей.

Так, ни один из тех, кто находился в близком контакте с больным ребенком, не был заражен вирусом. В комиссии заявили, что случай мальчика был одноразовой межвидовой передачей и риск крупномасштабной передачи невелик.

В то же время эксперты призывают людей держаться как можно дальше от мертвых или больных птиц и немедленно обращаться к врачу, если есть лихорадка или респираторные симптомы.

Штамм H3N8 ранее обнаруживали в других странах мира у лошадей, собак, птиц и тюленей. Но никогда не сообщалось о случаях заболевания людей H3N8.

Отметим, что в Китае огромные популяции как выращенных, так и диких птиц многих видов создают идеальную среду для смешения и мутации птичьих вирусов. В прошлом году КНР зафиксировала первый случай штамма H10N3 у человека.

Источник: NDTV