По состоянию на 28 ноября, в Киеве зафиксировали 549 новых случаев коронавируса. Всего в столице за время пандемии подтвердили 296 742 инфицирования.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (114), Дарницком (98) и Святошинском (57) районах.
Согласно статистике коронавируса в Украине, на 28 ноября 2021 года выявили 7 483 новых случаев болезни. За время пандемии вирус подтвердили у 3 422 023 граждан.
Также в столице зафиксировали 31 летальный случай от вируса (7448).
Случаев в Украине/вакцинировано
Киев – 549/25376
Винницкая – 548/7072
Волынская – 596/5235
Днепропетровская – 866/16049
Донецкая – 1044/7336
Житомирская – 360/6650
Закарпатская – 414/3312
Запорожская – 635/8265
Ивано-Франковская – 274/6718
Киевская – 698/11148
Кировоградская – 180/4218
Луганская – 203/3355
Львовская – 745/15820
Николаевская – 490/5626
Одесская – 624/8282
Полтавская – 904/6574
Ровенская – 558/5428
Сумская – 365/6214
Тернопольская – 232/5156
Харьковская – 565/12286
Херсонская – 219/4086
Хмельницкая – 626/6950
Черкасская – 596/6470
Черновицкая – 172/4004
Черниговская – 381/6687