По состоянию на 28 ноября, в Киеве зафиксировали 549 новых случаев коронавируса. Всего в столице за время пандемии подтвердили 296 742 инфицирования.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (114), Дарницком (98) и Святошинском (57) районах.

Согласно статистике коронавируса в Украине, на 28 ноября 2021 года выявили 7 483 новых случаев болезни. За время пандемии вирус подтвердили у 3 422 023 граждан.

Также в столице зафиксировали 31 летальный случай от вируса (7448).

Случаев в Украине/вакцинировано

Киев – 549/25376

Винницкая – 548/7072

Волынская – 596/5235

Днепропетровская – 866/16049

Донецкая – 1044/7336

Житомирская – 360/6650

Закарпатская – 414/3312

Запорожская – 635/8265

Ивано-Франковская – 274/6718

Киевская – 698/11148

Кировоградская – 180/4218

Луганская – 203/3355

Львовская – 745/15820

Николаевская – 490/5626

Одесская – 624/8282

Полтавская – 904/6574

Ровенская – 558/5428

Сумская – 365/6214

Тернопольская – 232/5156

Харьковская – 565/12286

Херсонская – 219/4086

Хмельницкая – 626/6950

Черкасская – 596/6470

Черновицкая – 172/4004

Черниговская – 381/6687