Львовский оборонный кластер и Национальная детская специализированная больница Охматдет начали создание первого в Украине Центра для реабилитации детей, пострадавших от войны.

По оценкам специалистов, сегодня в профессиональной реабилитации нуждаются тысячи украинских детей. Создание Центра позволит ежегодно помогать более чем 3 тыс. маленьких пациентов, из них до 300 смогут пройти реабилитацию в условиях полноценного стационара.

Современный реабилитационный центр со стационарным отделением площадью почти 600 м.кв. будет открыт на базе больницы Охматдет в Киеве.

Также запланирован ремонт и реставрация специализированных помещений: для ортезирования и протезирования, занятий по эрготерапии, залов для занятий по физической терапии.

Будут созданы условия для работы с пациентами с различными видами травм и патологий: это и дети, получившие ожоговые травмы, и пациенты после тяжелых хирургических вмешательств, дети с ампутациями и тому подобное.

В рамках проекта запланирована закупка более 190 единиц необходимого медицинского и реабилитационного оборудования.

Сейчас в Охматдет лечатся дети с деоккупированных территорий, многие из них имеют минно-взрывные, осколочные и пулевые ранения. Все они нуждаются в длительной реабилитации и должны находиться под постоянным наблюдением профессионалов.

Вместе с тем сегодня отделение реабилитации не имеет условий для пребывания детей на стационарном лечении. Это значительно усложняет процесс восстановления, снижает его продолжительность и эффективность.

Для создания Центра необходимо около 40 млн грн, из них 25 млн пойдет на закупку медицинского оборудования, а еще 15 млн — на ремонтные и строительные работы.

Эту сумму Львовский оборонный кластер и НДСБ Охматдет планируют привлечь в виде благотворительных пожертвований в рамках реализации проекта Дети войны.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет