Если уровень заболеваемости среди школьников и в дальнейшем будет расти, город будет вынужден рекомендовать столичным учебным заведениям работать дистанционно.

Такое заявление в КГГА сделали из-за того, что в столице растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей: за прошедшую неделю выявлено 11 305 случаев (на 2 244 случая больше, чем за предыдущую неделю).

Можно ли замедлить темпы заболеваемости

Происходит прогнозируемый для этого времени года рост заболеваемости. И от каждого лично зависит, превратится он во вспышку или нет.

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Чтобы предупредить стремительное распространение инфекций, медики призывают соблюдать меры эпидбезопасности и сознательно относиться к здоровью.

— Дождаться эпидемии, а потом мужественно ее преодолевать — абсолютно неправильный подход. Цена такой позиции — здоровье и жизнь, в частности, наших детей, — отметила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться сегодня

Заболел — сиди дома. Это первое правило, которым должен руководствоваться каждый, кто почувствовал симптомы заболевания.

При проявлениях симптомов заболевания — сообщите своему семейному врачу. Не отказывайтесь от госпитализации ребенка, если врач видит такую необходимость.