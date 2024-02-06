Если уровень заболеваемости среди школьников и в дальнейшем будет расти, город будет вынужден рекомендовать столичным учебным заведениям работать дистанционно.
Такое заявление в КГГА сделали из-за того, что в столице растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей: за прошедшую неделю выявлено 11 305 случаев (на 2 244 случая больше, чем за предыдущую неделю).
Можно ли замедлить темпы заболеваемости
Происходит прогнозируемый для этого времени года рост заболеваемости. И от каждого лично зависит, превратится он во вспышку или нет.
Чтобы предупредить стремительное распространение инфекций, медики призывают соблюдать меры эпидбезопасности и сознательно относиться к здоровью.
— Дождаться эпидемии, а потом мужественно ее преодолевать — абсолютно неправильный подход. Цена такой позиции — здоровье и жизнь, в частности, наших детей, — отметила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
Основные рекомендации, которых следует придерживаться сегодня
- Заболел — сиди дома. Это первое правило, которым должен руководствоваться каждый, кто почувствовал симптомы заболевания.
При проявлениях симптомов заболевания — сообщите своему семейному врачу. Не отказывайтесь от госпитализации ребенка, если врач видит такую необходимость.
- Мойте часто руки с мылом в течение 20-ти секунд. Пользуйтесь антисептиком, содержание спирта в котором не должно быть менее 60-80%.
- Не прикасайтесь грязными руками к своим глазам, носу и рту.
- Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция — 1,5 м.
- Термически обрабатывайте продукты.
- Проветривайте и увлажняйте помещение, в котором находитесь.
- Положите в школьный рюкзак маску, которую ребенок сможет использовать, если придется находиться в укрытии с большим количеством людей.