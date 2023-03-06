10 апреля 2022 года в результате вражеской ракетной атаки при исполнении служебных обязанностей получила тяжелые ранения пресс-офицер ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Ирина Дудка.

Уже 11 месяцев она лечится в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.

В настоящее время Ирина Дудка нуждается в компонентах крови.

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Необходима 1 (первая), О(I) группа крови.

Потребность: 30 (доз, доноров),

️Резус-фактор (Rh) не имеет значения.

Всех неравнодушных, кто имеет возможность помочь и сдать кровь, ждут по адресу:

г. Киев, ул. Героев Севастополя, 30

Отделение трансфузиологии Национального института хирургии и трансплантологии

Адресная сдача для Ирины Дудки.

Контактное лицо — муж Ирины Игорь Гетало, +380 66 225 5793.