Если будет резкий всплеск заболевания коронавирусом, придется снова возвращаться к суровым карантинным ограничениям, заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Поэтому он обратился к киевлянам с призывом серьезно относиться к угрозе, не расслабляться и не делать вид, будто ничего не произошло.

По его словам, от каждого жителя столицы сейчас зависит, будет ли усиление карантина.

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Коронавирус в Киеве

Киев снова в лидерах по количеству новых случаев коронавируса. За сутки добавилось еще 180 больных, в целом инфицировано 8 992 киевлянина.

За последний день умерли три человека, а с начала эпидемии — 142.

В то же время выздоровели уже 3 137 пациентов, из которых 49 – за сутки.

6 августа общая статистика коронавируса в Украине также свидетельствует о новом рекорде — 1 318 случаев за сутки. Общее количество инфицированных приблизилось к 77 тысячам.