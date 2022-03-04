Больницы Киева продолжают оказывать помощь гражданам, нуждающимся в этом.

В частности, речь идет о жителях города с эндокринной патологией. Для них в городе организовали оказание специализированной помощи и оперативное консультирование больных по телефону.

— Пациенты, нуждающиеся в лечении Л-тироксином/Эутироксом, могут получить его бесплатно по адресу ул. Стрелецкая, 20, – сообщила пресс-служба КГГА.

В то же время Киевский городской клинический эндокринологический центр расположен по адресу ул. Рейтарская, 22.

Справки можно получить по телефонам – 044 234 53 13, 044 262 39 33, 044 262 18 76, 044 278 61 86.

С 24 февраля 2022 года в Украине идет война. Россия напала на страну с разных направлений, сейчас идет противостояние. Агрессор обстреливает мирные украинские города.

Несмотря на это, местные власти пытаются обеспечивать граждан базовыми продуктами, лекарствами и вещами. В случае необходимости медицинской помощи они могут обратиться в больницу или вызвать скорую по номеру 103.

Украинцев призывают доверять только проверенной информации и не паниковать.