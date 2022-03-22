В Киеве возобновляется проведение плановых операций в случаях, когда такие вмешательства позволяют избежать тяжелых последствий для здоровья.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения столицы Валентина Гинзбург.

Несмотря на то, что в стране идет война, есть категория пациентов, для которых оперативное вмешательство сейчас просто необходимо для жизни.

— Это офтальмологические операции, в том числе по замене хрусталиков, операции на сердце, замена суставов. Людям “болит” сегодня, и каждый день они страдают все больше. Вовремя выполненное плановое оперативное вмешательство повышает шансы на сохранение здоровья и дальнейшую полноценную жизнь, — убеждена Валентина Гинзбург.

Для проведения госпитализации человеку следует обратиться к своему семейному врачу или профильному специалисту районного Консультативно-диагностического центра.

Специалист осмотрит человека и сделает вывод о необходимости пребывания в стационаре. Некоторые расходные материалы закупаются за счет городского бюджета и являются для киевлян бесплатными.

— Обращайтесь к врачам и определяйтесь по поводу целесообразности проведения операций или возможности их отсрочки, — призвала она.

Плановые операции в столице остановили из-за начала войны в Украине. Решение было принято из-за необходимости в первую очередь оказывать помощь раненым военным и пострадавшим в результате обстрелов.