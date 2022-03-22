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В Киеве возобновляют плановые операции — когда их будут проводить

22 марта 2022, 18:56
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
крапельниця, лікарня
Источник: Depositphotos

В Киеве возобновляется проведение плановых операций в случаях, когда такие вмешательства позволяют избежать тяжелых последствий для здоровья.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения столицы Валентина Гинзбург.

Несмотря на то, что в стране идет война, есть категория пациентов, для которых оперативное вмешательство сейчас просто необходимо для жизни.

— Это офтальмологические операции, в том числе по замене хрусталиков, операции на сердце, замена суставов. Людям “болит” сегодня, и каждый день они страдают все больше. Вовремя выполненное плановое оперативное вмешательство повышает шансы на сохранение здоровья и дальнейшую полноценную жизнь, — убеждена Валентина Гинзбург.

Для проведения госпитализации человеку следует обратиться к своему семейному врачу или профильному специалисту районного Консультативно-диагностического центра.

Специалист осмотрит человека и сделает вывод о необходимости пребывания в стационаре. Некоторые расходные материалы закупаются за счет городского бюджета и являются для киевлян бесплатными.

— Обращайтесь к врачам и определяйтесь по поводу целесообразности проведения операций или возможности их отсрочки, — призвала она.

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Плановые операции в столице остановили из-за начала войны в Украине. Решение было принято из-за необходимости в первую очередь оказывать помощь раненым военным и пострадавшим в результате обстрелов.

Источник
КГГА
Теги
Київ , Лікарняні , Операция
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