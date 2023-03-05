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В Киеве начнут работу выездные бригады Киевского городского центра крови: список адресов

5 марта 2023, 15:45
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
донорство
Источник: Pixabay

С понедельника, 6 марта, в Киеве будут работать выездные бригады Киевского городского центра крови.

Так, по специальному графику, разработанному с учетом территориального принципа, выездная бригада будет принимать всех желающих сдать кровь по разным адресам: всего шесть адресов.

— График неизменен. Разве что при форс-мажорных обстоятельствах придется переносить адреса, о чем мы обязательно будем сообщать дополнительно, — пояснила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Она сообщила, что выездная бригада будет работать на базе учреждений здравоохранения, однако впоследствии к ним могут присоединиться и адреса других учреждений.

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Адреси та графік роботи:

  • КНП Киевская городская студенческая поликлиника, ул. Политехническая, 25/29, 1 этаж — 1 понедельник месяца
  • КНП Киевская городская клиническая больница №8, ул. Ю. Кондратюка, 8, центральный корпус (больничный банк), 2 этаж – 2 четверг месяца
  • КНП Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Деснянского района г. Киева, ул. Драйзера, 19, 1 этаж — 3 понедельник месяца
  • КНП Киевская городская клиническая больница №1, ул. Харьковское шоссе, 121, помещение Киевского медицинского университета, 1 этаж — 3 среда месяца
  • КНП Киевская городская клиническая больница №6, ул. Вадима Гетьмана, 3, поликлиника — 2 этаж — 4 вторник месяца
  • КНП Киевская городская клиническая больница №10, просп. Голосеевский, 59-Б, хирургический корпус, 2 этаж – 4 четверг месяца.

В министерстве здравоохранения рассказали, что центры крови имеют бригады, которые по предварительной договоренности с предприятиями приезжают на определенные локации с необходимым оборудованием и проводят забор крови.

Чтобы организовать донацию крови на территории офиса, нужно провести опрос среди коллег.  Для приглашения выездной бригады требуется не менее 40 потенциальных доноров.

Источник
КГГА
Теги
Медицина
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