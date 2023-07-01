В свой 8-й день рождения Алексей получил неоценимый подарок — выписку из Института сердца, где мальчику сделали чрезвычайно сложную операцию и фактически дали ребенку шанс на жизнь.

Алексей родился с комплексом врожденных пороков сердца, в частности — транспозицией магистральных сосудов, гипоплазией правого желудочка, большим дефектом межжелудочковой перегородки и criss-cross heart — пороком который встречается один раз на 8 млн (!) людей.

Сгіѕѕ-cross — редкая врожденная патология, характеризующаяся аномальным отхождением легочных артерий от легочного ствола.

В таких случаях врачи, лучшем случае, ничего не обещают, а чаще — не дают никаких шансов на жизнь, и отказываются от оперативного лечения из-за огромных рисков.

В Институте сердца МЗ Украины этот вызов приняли. Поэтапно, операция за операцией, врачи выполняли свое дело, чтобы вернуть маленькому сердцу возможность работать.

— Жизнью обязаны вам, наши уважаемые хирурги, кардиологи, врачи, реаниматологи, медицинские сестрички, — с благодарностью говорит мама Алексея.

Все эти люди объединили свое мастерство, свои усилия, свою веру в успех, чтобы спасти маленького мальчика.

У него впереди — целая жизнь.

Источник и фото: Інститут серця МОЗ