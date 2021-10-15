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В Киеве за сутки обнаружили 456 новых случаев Covid-19

15 октября 2021, 14:24 Абрамова Юлія
коронавірус

По состоянию на 15 октября 2021 в Киеве зафиксировали 456 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего за время пандемии в столице подтвердили 243 254 заражений.

За день в городе еще 17 летальных случаев от вируса, в общем болезнь унесла жизни 5 626 человек.

В то же время 424 человек преодолели коронавирус, в течение всего времени — 223 920.

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Согласно статистике коронавируса в Украине на 15 октября 2021 в стране в целом обнаружили 243 254 новых случаев.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (101), Дарницком (100) и в Оболонском (73).

Теги
Коронавірус Covid-19 , Коронавірус у Києві
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