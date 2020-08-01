В субботу, 1 августа, в Киеве зафиксировали 101 новый случай заболевания коронавирусом.

Выздоровели за сутки 40 человек. Всего за период пандемии болезнь преодолели 2 981 киевлянин.

За последние сутки умерли два человека, за все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 134 киевлян.

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На сегодня в столице уже 8342 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Среди заболевших:

39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет

59 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет

3 девочки — 12, 16 и 17 лет.

В больницы Киева госпитализировали 23 пациента. Другие сейчас находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Печерском районе — 16, в Дарницком — 15, в Соломенском районе — 14 случаев.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 1 августа зафиксировано 1 172 новых случая.

Сейчас в Украине 71 056 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 1709 летальных, 39308 пациентов выздоровели. Всего проведено 1 046 080 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 556 пациентов.