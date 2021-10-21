В Киеве по состоянию на 21 октября уже заняты более 50% коек для приема больных коронавирусом.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в социальных сетях.

— Сегодня ситуация с заболеваемостью Covid-19 в столице достаточно сложная. Ежедневно мы фиксируем более тысячи новых случаев заболевания. Очень стремительно заполняются больницы пациентами, которые нуждаются в кислородной поддержке, — отметил он.

Всего в тяжелом состоянии в больницах находятся 1 919 пациентов, на койках интенсивной реанимации – 256 больных. 33 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, в кислородной поддержке нуждаются 2 195 больных.

По словам Поворозника, большинство госпитализированных с Covid-19 — это невакцинированные люди. Умирают от осложнений в абсолютном превосходстве непривитые пациенты.

Он подчеркнул, что вакцинация — единственный действенный способ уберечься от тяжелого течения болезни. Получить прививку можно, обратившись к своему семейному врачу, в регистратуру учреждения или зарегистрироваться через систему helsi.me.

Заместитель добавил, что в столице за последние сутки сделали более 21 тыс. прививок. За все время вакцинальной кампании в городе сделано 2 004 572 прививки от Covid-19, две дозы вакцины уже получили 1 000 257 киевлян.

Всего в Украине за сутки вакцинировались от коронавируса 251 254 человека. С начала вакцинальной кампании прививали 8 373 552 человека. Подробнее о вакцинации в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Николай Поворозник

Фото: (c)UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka