В Киеве за 35-ю неделю 2021 года уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями вырос на 55,6% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации. По данным столичного Центра контроля и профилактики болезней Минздрава, количество заболевших увеличилось среди взрослых и детей.

В Киеве зарегистрировали 6 444 больных гриппом и ОРВИ, в частности коронавирусом. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 71%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 217,5.

— Наблюдается рост заболеваемости на 55,6% в сравнении с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Детей заболело — 2 797 (рост на 43,1%), взрослых — 3 647 человек (рост на 66,2%), — отметили в КГГА.

Среди всех заболевших 43,3% — это дети, а на предыдущей неделе было 47,1%. Из них 36,6% — дети школьного возраста. Среди школьников заболеваемость выросла на 46,1% — зарегистрировано 1 023 случая.

В медицинские учреждения за 35-ю неделю попали 346 человек, среди госпитализированных — 78 детей.

По состоянию на 6 сентября в Украине зафиксировали 773 новые случаи Covid-19. Выздороветь удалось 457 людям, а умерли – 18 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61) и Львовской (56), областях.

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