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В Киевской области создадут реабилитационный центр для военных и гражданских

16 июля 2022, 14:41
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
реабилитация
Источник: Depositphotos

15 июля в Киевской областной военной администрации прошло первое заседание рабочей группы по созданию комплексного реабилитационного центра на базе Киевской областной клинической больницы №2.

В Киевской области нет военного госпиталя с реабилитационным центром для предоставления комплексной профильной медицинской помощи тем, кто в этом нуждается. Поэтому на первом заседании участники рабочей группы обсуждали шаги по созданию реабилитационного центра для раненых военных и гражданского населения.

В частности, было определено, что базой для заведения, которое будет специализироваться прежде всего на ортопедической реабилитации, станет Киевская областная клиническая больница №2. Первый этап реализации проекта предполагает развертывание не менее 30 койко-мест.

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Кроме того, участники рабочей группы уже работают над разработкой концепции центра и планом мероприятий.

Источник: Киевская ОВА

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