В Киеве установили ряд запретов, которые будут действовать в учебных заведениях и инклюзивно-ресурсных центрах с 1 сентября.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. Так, от родителей учеников потребуют Covid-сертификат или ПЦР-тест на входе в школу.

Родителям запретят посещать учреждения образования без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на Сovid-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения. Запрет будет действовать во всех зонах карантина.

Также в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования, независимо от форм собственности, и в инклюзивно-ресурсных центрах запретят:

проводить массовые (образовательные, научные, тематические и другие) мероприятия без надетых всеми участниками средств индивидуальной защиты;

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования.

Эти ограничения касаются зеленой зоны эпидемической опасности.

Кроме того, в КГГА указали список ограничений для учебных заведений, которые будут действовать в желтой, оранжевой и красной зонах карантина.

В желтой и оранжевой зоне запрещено:

посещать учебные заведения соискателям образования и проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием учащихся в случае отсутствия у более чем 20% персонала учебного заведения документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации;

посещать учебные заведения учащимся в случае, когда на самоизоляции вследствие контакта с лицом, болеющим Сovid-19, находится более 50% соискателей образования и персонала заведения;

проводить в учреждениях образования массовые мероприятия с участием соискателей образования из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);

посещать заведения лицам, которые не являются участниками образовательного процесса;

входить группами и массово находиться в учреждении родителям соискателей образования;

индивидуальное посещение заведений родителями без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на Сovid-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

А в красной зоне запрещено посещать заведения независимо от форм собственности соискателями образования. Однако есть исключения для соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учреждений образования, учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, соискателей, участвующих в аттестации, а также людей, которые принимают участие в мероприятиях по оценке качества образования при условии наличия более чем у 80% персонала заведения документов, удостоверяющих получение полного курса вакцинации.