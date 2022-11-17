Специалисты больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова прооперировали пятилетнего ребенка с плевральным осложнением пневмонии после перенесенного Covid-19.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— Коронавирус, плеврит и, как следствие, огромный гнойник в легких пятилетней девочки. Такое обычно развивается уже у пожилых людей или больных с иммунодефицитом, — сообщили медики.

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По их словам, маленькая Юля попала в детскую больницу с правосторонней пневмонией. Заболевание вызвано вирусной инфекцией Covid-19 и осложнено плевритом, то есть состоянием, когда в окололегочной полости

скапливается лишняя жидкость.

— Из-за инфекции, которая начала развиваться в этой жидкости, в правом легком девочки образовался гнойник. Но из-за Covid-19 иммунная система ребенка не смогла справиться с бактерией, — уточнили специалисты.

Сообщается, что традиционное лечение антибиотиками и применение дренажа не помогали — девочку лихорадило, у нее были признаки дыхательной недостаточности.

По словам медиков, нужно было действовать немедленно, ведь у ребенка могла развиться хроническая гнойная инфекция или даже сепсис. Поэтому ей провели оперативное вмешательство — декортикацию легкого.

— Во время операции специалисты хирургического отделения расправили легкое девочки и, сделав два прокола, малоинвазивно устранили очаг инфекции, — объяснили медики.

Они отметили, что оперативное вмешательство позволило уменьшить продолжительность пребывания девочки в больнице — уже на шестые сутки ее выписали. Теперь девочка проходит реабилитацию и продолжает выздоравливать дома.

Источник: Первое медобъединение Львова