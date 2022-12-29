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В больницах Львова без электричества: закончили трансплантацию, спасли девочку с кровотечением, приняли роды

29 декабря 2022, 18:19
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
В больницах Львова без электричества: закончили трансплантацию, спасли девочку с кровотечением, приняли роды
Источник: Depositphotos

Из-за перебоев со светом утром 29 декабря 2022 года все три больницы Первого медобъединения Львова работали на генераторах. Естественно, были отменены плановые операции. Но благодаря альтернативным источникам питания врачи оказывали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался, даже делали неотложные оперативные вмешательства.

Так, в Больнице Святого Пантелеймона удалось завершить трансплантацию печени от посмертного донора. Это уже пятая операция, которую команда больницы проделала самостоятельно.

Рядом в это время оперировали защитника, доставленного во Львов из Бахмута.

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В Больнице Святого Николая спасли жизнь 15-летней девушке, которая из-за кровотечения потеряла пол литра крови.

Прооперировали 4-летнего ребенка с перелом большеберцовой кости и беременную женщину с аппендицитом.

А еще здесь приняли роды, которые, конечно, ждать не могут.

В Больнице Святого Луки спасли пациента с транзиторной ишемической атакой.

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В настоящее время электропитание восстановлено. Больницы работают в обычном режиме.

И в очередной раз украинцы демонстрируют несокрушимость.

Источник: 1ТМО Львова

Фото: 1ТМО Львова

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