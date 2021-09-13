В школах Львове учеников и учителей планируют тестировать на коронавирус. На этой неделе антиген-скрининг введут в одном из учебных заведений города.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко после заседания комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

— Сегодня до конца дня мы определим школу, где работники больницы скорой медицинской помощи протестуют всех педагогов и один класс, — отметил он.

Процедуру делать утром перед учебой. После нее местная власть сможет проследить динамику заболеваемости Covid-19. Ведь именно образовательные учреждения являются местом, где теоретически и практически передается инфекция.

По словам Москаленко, сейчас в больнице скорой медицинской помощи находится 201 пациент, у которого подтвердили коронавирус. Только двое из них получили прививку от Covid-19.

Кроме того, во Львове могут ввести жесткие карантинные меры, если динамика заболеваемости не снизится. В области уже четвертые сутки подряд превышен уровень заболеваемости и госпитализаций с коронавирусом. Так, первый показатель составляет 95 на 100 тыс. населения, а норма – менее 75. А по другому показателю – 82,6% при норме – 50%.