Во Львове медики прооперировали 67-летнюю женщину, которая три месяца прожила со сломанным позвоночником.

Об этом сообщили в Первом территориальном медицинском объединении Львова. Прошлой осенью у Людмилы погиб единственный сын. Это случилось за границей. Чтобы похоронить его, женщина уехала за 2 тыс. километров.

Там она убирала в доме покойного сына и случайно упала с лестницы, сильно ударившись спиной. Местные врачи на осмотре перелома не увидели, констатировали лишь сильный ушиб.

— Почти месяц убитая горем мать едва приподнималась с постели. Дальше, напившись обезболивающих, села в автобус домой. Со сломанным позвоночником она сидя проехала трое суток, — отметили в больнице.

Женщина чувствовала дома невыносимый дискомфорт в пояснице и ногах, который не давал ей ни спать, ни вставать с кровати. По квартире Людмила передвигалась с палочкой. Это продолжалось до тех пор, пока муж не уговорил ее обратиться за помощью.

Во время повторного обследования врачи обнаружили у женщины перелом и рекомендовали немедленную операцию. Любое неудачное движение могло навсегда приковать Людмилу к инвалидной коляске.

Нейрохирурги 8-й больницы и Больницы скорой помощи решили объединиться, чтобы выполнить хирургическое вмешательство. Ведь оно осложнялось дополнительно выявленным остеопорозом (хрупкость костей).

Во время него устанавливать металлоконсутрукцию для поддержки позвоночника крайне трудно. Чтобы зафиксировать позвонки, хирурги использовали медицинские винты, которые зафиксировали специальным костным цементом.

Несмотря на риски, операция прошла успешно. Уже через два дня женщина смогла встать, а 16 февраля ее выпишут из больницы. Хотя женщине еще нельзя сидеть и впереди у нее три месяца реабилитации, спина у нее больше не болит и она точно сможет ходить.

Каждый год в Первом медицинском объединении нейрохирурги двух взрослых больниц выполняют около 500 подобных операций. Они утверждают, что все чаще пациенты обращаются к ним с запущенными травмами, а это значительно усложняет лечение и уменьшает шансы на полное выздоровление.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова