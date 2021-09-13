Во Львове наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусом. Если такая динамика будет сохраняться, то в городе могут ввести жесткий карантин.

Об этом заявил городской глава Львове Андрей Садовый. По его словам, город, как и вся Украина, находится в зеленой зоне эпидемической опасности. Но сейчас динамика заболеваемости увеличилась.

— Месяц назад в больнице скорой медицинской помощи было 30 больных с коронавирусом, а сегодня в этом медицинском учреждении — около 200 таких пациентов. Если такая динамика будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин, — отметил Садовый.

Он добавил, что в течение лета сохранялась спокойная ситуация с коронавирусом, поэтому люди расслабились, перестали носить маски и сохранять дистанцию.

Городской глава призвал придерживаться карантина и заботиться о себе, чтобы не заболеть Covid-19.

По данным Минздрава, во Львовской области уже четвертые сутки подряд превышен уровень заболеваемости и госпитализаций с коронавирусом. Так, первый показатель составляет 95 на 100 тыс. населения, а норма — менее 75. А второй показатель — 82,6% при норме менее 50%.

По состоянию на 13 сентября в регионе зафиксировали 86 новых случаев коронавирусной болезни за сутки. А всего в Украине подтвердили 1 205 новых больных. Подробную статистику Covid-19 — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Львовский городской совет