Во Львове пластический хирург из Германии бесплатно прооперировал женщину, у которой была парализована часть лица.

46 летнюю Оксану со Стрыйщины шесть лет назад ударила корова и повредила нерв. Таким образом мышцы одной части лица не работали и атрофировались. Также не открывался один глаз, из-за этого ухудшилось зрение.

— Я отпускала корову и так она мне повредила нерв. Хирурги меня консультировали, а когда уже невропатологи консультировали, то время потеряли, операцию возможно было сделать до полугода, — отметила женщина.

По ее словам, она потеряла надежду на то, что ей смогут помочь врачи. Однако в ноябре во Львов приехал немецкий хирург Клаус Экснер. Женщина встретилась с ним, когда привела на консультацию свою дочь со шмарами на лице после укусов собак.

В то же время врач отметил, что штаммы у ребенка можно убрать шлифовкой, а вот Оксану нужно оперировать. Поэтому 13 ноября Экснер сделал хирургическое вмешательство.

Заведующий ожоговым отделением 8-й больницы Василий Савчин утверждает, что женщина уже была на контрольном осмотре. Результат операции очень хороший: у нее практически закрывается левый глаз, подтянулась часть левой половины лица.

— Когда будет профессор Клаус Экснер, то сможет ей поднять левый угол рта и она будет иметь хороший косметический результат, — рассказал он.

Сейчас у женщины продолжается реабилитация. Она постоянно должна выполнять специальные упражнения для лица. Весной Оксану ждет еще одна операция, которую проведет Экснер.

Источник: Суспільне

Фото: КНП 8-а міська клінічна лікарня м.Львова