На базе Национального реабилитационного центра Незламні Первого медицинского объединения Львова заработала новая мастерская протезирования, рассчитанная на 10 рабочих мест. Это позволит устанавливать сотню протезов в месяц.

Об этом сотрудники медобъединения сообщили на своей странице в Facebook.

— Во время открытия пациенты, в частности, протезами нарисовали картину восхода солнца, как символ начала нового дня и новой жизни, — говорится в сообщении.

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Мастерская расположена на первом этаже главного здания больницы Святого Пантелеймона. Площадь — 250 м.кв. Мастерская состоит из гипсовой, где будут изготавливать гипсовые негативы, комнаты с печами и станками, где будут делать культеприемники, а также примерочной и тренировочной комнаты.

По словам гендиректора Первого медобъединения Львова Олега Самчука, мастерская сможет в пять раз увеличить мощности Центра.

Сейчас в команде Центра восемь специалистов. Среди них Илья Пилипенко — танкист, потерявший ногу в бою. Защитник проходит лечение и вскоре получит свой протез.

— Отметим, что с сентября установлено более сотни протезов, десять из которых — бионические протезы рук, — говорится в сообщении.

Открыть мастерскую протезирования удалось благодаря помощи доноров. В частности, бренд Nescafe компании Nestlé передал 3,5 млн грн для реновации помещения.

Направление протезирования Центр Незламні запустил в прошлом году, открыв мобильную мастерскую протезирования. Ее вместе с оборудованием и комплектующими от немецкой компании Ottobock предоставила Мальтийская служба помощи при поддержке правительства Германии и Минздрава Украины.

Источник: Первое медобъединение Львова