Депутатская комиссия по вопросам здравоохранения и материнства Львовского областного совета обсудила возможность обустройства операционных в бомбоубежищах областных многопрофильных медицинских учреждений.

Депутаты обратились во Львовский ОВА с просьбой найти финансовую возможность как можно скорее организовать бомбоубежища в больницах по всем необходимым стандартам, сообщила глава комиссии Анна Ярмола.

– В условиях военного состояния первоочередной задачей для нас является сохранение качественного предоставления медицинской услуги всем жителям Львовщины и внутренне перемещенным лицам.

Необходимо в многопрофильных больницах обустроить бомбоубежища, где могла бы предоставляться полноценная медицинская помощь. Следует, например, развернуть реанимационное и операционное отделение, предусмотреть вентиляцию, санузлы и т.д.

— Эта тема чрезвычайно актуальна во время войны, потому что за ней стоят жизни людей, — подчеркнула председатель комиссии.

Депутаты напомнили, что там, где продолжаются бои, медицинский персонал и пациенты больниц неоднократно были вынуждены укрываться в укрытиях не несколько часов, а несколько дней.

А десятки полностью уничтоженных больниц доказывают, что враг не остановится ни перед чем, и мы должны быть готовы к самым непредсказуемым ситуациям и позаботиться о здоровье и безопасности пациентов и врачей.

Фото: ЛОДКБ Охматдет