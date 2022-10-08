Минздрав работает над созданием в Украине университетских клиник. В настоящее время нарабатывается механизм эффективной передачи Львовской клинической больницы на железнодорожном транспорте под управление Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко встретился с руководством больницы, членами правления Укрзализныци и руководством департамента здравоохранения Львовской ОВА, где обсуждались организационные моменты.

– Создание мощных университетских больниц является требованием времени. Сегодня мы подробно изучаем форматы, по которым больница ЛЖД может стать базой для создания университетской больницы под управлением Львовского медуниверситета, — отметил министр Виктор Ляшко.

Больница станет клинической базой для подготовки студентов, интернов, курсантов и будет оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь. Заведение также сможет получать дополнительное финансирование после подписания договора с Национальной службой здоровья Украины.

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Речь идет не только о передаче имущественного комплекса. Важно также сохранение кадрового потенциала.

В будущем это учреждение должно стать мощной клинической базой, где каждый студент, интерн и медик сможет совершенствовать свои профессиональные навыки, что сделает процесс лечения более эффективным для пациентов.

По словам министра здравоохранения, больница нуждается в определенной модернизации и усилении материально-технической базы.

2023 для Львовской клинической больницы на железнодорожном транспорте станет переходным. За это время медицинское учреждение должно усовершенствовать все процессы и наладить работу с электронной системой здравоохранения.

Ожидается, что уже с 2024 университетская больница при Львовском медуниверситете имени Даниила Галицкого сможет заключать контракты с Национальной службой здоровья. Предварительно больница рассчитывает на 17 пакетов по Программе медицинских гарантий.