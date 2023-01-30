Оккупационные власти Мариуполя требуют от местных жителей, чтобы они оформляли российские паспорта перед тем, как получить медицинскую страховку и соответственно лечение. Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, паспортное принуждение набирает обороты. Теперь людям отказывают в лечении и/или обследовании даже на имеющемся оборудовании, если у них нет государственной медстраховки.

— Для получения страховки нужно иметь российский паспорт. Даже до такого цинизма дошло – паспорт или смерть в прямом смысле, – пишет Андрющенко.

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По его словам, медицинская система в Мариуполе стремительно коллапсирует. Не улучшается ситуация с инсулинозависимыми — на весь город единственный врач-эндокринолог, который ведет прием лишь до 13 часов.

ЛОР-отделение – тоже одно на город в больнице интенсивной терапии в стационаре с ограниченным количеством мест, отмечает помощник городского головы.

— Онкозаболевание – прямая дорога в один конец. При этом снова развернуты военные госпитали на базе работающих стационаров, — пишет Андрющенко.

И констатирует: последствия этого – исчерпание запасов плазмы и крови, недостаток койко-мест, рост смертности среди гражданского населения…

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко