Командование Медицинских сил ВС Украины совместно с Министерством здравоохранения, командованиями видов и родов ВСУ разработали изменения в расписание болезней, определяющих степень годности к военной службе.

В частности командование Медсил ВСУ дало разъяснение, что означает индивидуальный подход в определении степени пригодности к военной службе.

— ВВК (военно-врачебные комиссии) принимают решение индивидуально — годен, ограниченно годен, непригоден и тому подобное, — говорится в сообщении.

Отмечается, что если у человека есть определенная болезнь, которая не позволяет по состоянию здоровья проходить военную службу, то такого человека не могут мобилизовать в армию.

Если есть заболевания, которые находятся в длительной ремиссии (3-5 лет) и это подтверждено лабораторными исследованиями, то будет применен индивидуальный подход и принято индивидуальное решение — пригоден или непригоден.

В таком случае принимается постановление о пригодности по определенной учетно-военной специальности.

В сообщении также отмечается, что военнослужащие, имеющие определенные заболевания, не могут проходить службу в подразделениях спецназначения, ДШВ, морской пехоты, ССО, но они могут выполнять задачи в составе подразделения обеспечения.

Источник: Military Media Center