Загруженность коек, выделенных для лечения больных Covid-19, в Киеве составляет 33%, заявила на брифинге заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

— Киев, как мы видим, сегодня у нас лидирует по заболеваемости Covid-19. Но у нас достаточно низкий уровень госпитализации киевлян – примерно 33% от всех койко-мест, выделенных именно под лечение коронавирусной болезни. Это очень хороший результат после кампании вакцинации. В Киеве вакцинировано более 75% взрослого населения. То есть мы можем говорить уже о формировании коллективного иммунитета в городе.

Чиновница сообщила, что жители столицы болеют коронавирусной инфекцией преимущественно в довольно легкой форме и лечатся дома.

— И только 30% от заболевших попадают в учреждения здравоохранения, — отметила Старостенко.

В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 4 378 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Всего за все время пандемии коронавируса в столице заболели 415 954 жителя города.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (853), Деснянском (642) и Оболонском (567) районах.

От осложнений опасного заболевания в последние сутки умерли 29 человек (17 женщин от 43 до 98 лет и 12 мужчин от 47 до 91 года). Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 8 799 граждан.

В то же время болезнь преодолели 1 895 жителей столицы за последние 24 часа, всего 352 292 киевлянина вылечились от инфекции.

По данным Минздрава, активно болеют коронавирусом в столице 54 863 человека, а 100 тыс. населения – 1 850,3.

Госпитализированы в больницы 134 человека с диагнозом Covid-19. Еще 142 пациента госпитализированы с подозрением на коронавирусную болезнь и пневмониями.