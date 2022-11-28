Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні Первого медицинского объединения Львова установили бионическую руку боевому медику. И тот уже считает дни до возвращения в строй.

Об этом медики клиники написали на своей странице в Facebook.

— У меня полгода не было кисти, а теперь она у меня есть. Это невозможно понять человеку, у которого две руки, – говорит Дмитрий.

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Сообщается, что 27-летний Дмитрий по специальности ортопед-травматолог. Когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, он работал в одной из больниц Киева.

— Дмитрий, грек по паспорту, приехал в Киев учиться и здесь остался. Поэтому сначала спасал раненых на Киевщине, после ее освобождения — поехал на передовую, — пишут медики.

По их словам, Дмитрий вместе с коллегами успел эвакуировать с поля боя почти две сотни бойцов. Но в июне и сам стал трехсотым. Это произошло во время очередной спецоперации. То, что правой кисти у него больше нет, парень понял лишь в больнице.

— Меня держат две медсестры, а я культей бью об стенку и кричу, — такова была первая реакция Дмитрия на травму.

Для молодого врача она означала, что он больше никогда не возьмет в руки скальпеля. Это был конец карьеры и, как тогда казалось, жизни.

По словам медиков, чтобы спасти мышцы предплечья и длину конечности, Дмитрию сделали пять операций в трех разных городах. За это время он успел жениться и точно решил: чтобы дальше жить и защищать страну, ему нужен самый лучший протез. Именно за ним парень приехал в Национальный реабилитационный центр Незламні.

Отмечается, что протезисты установили медику бионическую конечность украинского производителя Esper Bionics. Ее для парня приобрела IТ-компания Symphony Solutions. Он стал вторым, кто получил такой протез в центре Незламні.

Сейчас Дмитрий проходит реабилитацию и учится жить с новой рукой. Он очень доволен девайсом. С его помощью уже печатает смс в телефоне, берет чашку с кофе или достает наушники. Более того, как только временную конструкцию протеза через неделю заменят на постоянную, он снова поедет на передовую, бороться за жизнь наших защитников.

Источник: Первое медобъединение Львова